Пьяный мужчина упал с моста в Кемерове
В Кемерове пьяный мужчина упал с Кузнецкого моста. Из воды его вытащили очевидцы.
Инцидент произошел около 22.00. После того, как мужчина упал в воду, ему на помощь бросились двое прохожих. Они вытащили мужчину из реки – вскоре на место происшествия подъехала скорая помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.
Мужчина упал в реку с моста в Кемерове.Видео: "Правоохранительный портал Кузбасса"
В медучреждении у мужчины диагностировали перелом таза – сейчас он находится на стационарном лечении. Как сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса», в момент падения 30-летний житель поселка Промышленная был в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU