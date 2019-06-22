2019-06-22T07:07:01+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина упал с моста в Кемерове

Его доставили в больницу [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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У мужчины оказался сломан таз Кадр: "Правоохранительный портал Кузбасса"У мужчины оказался сломан таз Кадр: "Правоохранительный портал Кузбасса"
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В Кемерове пьяный мужчина упал с Кузнецкого моста. Из воды его вытащили очевидцы.

Инцидент произошел около 22.00. После того, как мужчина упал в воду, ему на помощь бросились двое прохожих. Они вытащили мужчину из реки – вскоре на место происшествия подъехала скорая помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

Мужчина упал в реку с моста в Кемерове.Видео: "Правоохранительный портал Кузбасса"

В медучреждении у мужчины диагностировали перелом таза – сейчас он находится на стационарном лечении. Как сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса», в момент падения 30-летний житель поселка Промышленная был в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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