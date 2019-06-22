В Новокузнецке двухлетний мальчик выпал из окна на глазах у матери
В Новокузнецке двухлетний мальчик выпал из окна на глазах у матери. Ребенок получил травму.
Инцидент произошел в частном доме в Заводском районе города. В полицию поступил сигнал из больницы, куда доставили малыша с травмой. Сотрудники выяснили, что мальчик выпал из окна.
- В момент происшествия вместе с ребенком находилась его мама. Мальчик при ней залез на подоконник в кухне, расположенной на первом этаже дома, и оперся на створку окна, которая оказалась не закрытой. В результате мальчик выпал, ударился головой и получил травму, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU