СЕГОДНЯ 08:25 2019-06-22T08:25:15+03:00

Мальчик был на кухне с мамой Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Новокузнецке двухлетний мальчик выпал из окна на глазах у матери. Ребенок получил травму.

Инцидент произошел в частном доме в Заводском районе города. В полицию поступил сигнал из больницы, куда доставили малыша с травмой. Сотрудники выяснили, что мальчик выпал из окна.

- В момент происшествия вместе с ребенком находилась его мама. Мальчик при ней залез на подоконник в кухне, расположенной на первом этаже дома, и оперся на створку окна, которая оказалась не закрытой. В результате мальчик выпал, ударился головой и получил травму, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU