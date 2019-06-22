Кузбассовцам снова запретят покупать алкоголь
Запрет будет действовать два дня на одной неделе
Запрет на продажу алкоголя будет действовать 25 и 27 июняФото: Влад КОМЯКОВ
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В Кузбассе вновь запретят покупать и продавать алкогольные напитки. Запрет будет действовать два дня на одной неделе.
25 и 27 мая кузбассовцы не смогут приобрести спиртное. Запрет связан с проведением в регионе двух праздников – выпускного бала и Дня молодежи.
По закону, который был принят в конце прошлого года, запретными для продажи алкоголя являются восемь дней в году. Половина из них приходится на июнь – День защиты детей, День России, выпускные и День молодежи.
За незаконную торговлю алкоголем в дни запрета предприниматели могут заработать крупный штраф – до 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU