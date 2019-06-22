2019-06-22T11:00:58+03:00
Происшествия

Спасатели помешали новокузнечанину спрыгнуть с моста

Мужчина планировал спрыгнуть вниз [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Спасатели помешали новокузнечанину спрыгнуть с моста Фото: "Новокузнецк ОНЛАЙН" / "ВКонтакте"Спасатели помешали новокузнечанину спрыгнуть с моста Фото: "Новокузнецк ОНЛАЙН" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке спасатели сняли с Байдаевского моста полуобнаженного мужчину, который планировал спрыгнуть вниз. Инцидент произошел вечером пятницы, 21 июня.

Около 22.00 горожане заметили мужчину, который стоял около ограждения на мосту. На место незамедлительно прибыли спасатели, которые успели предотвратить трагедию. Им удалось установить контакт с новокузнечанином и спустить его вниз.

В Новокузнецке полуобнаженного мужчину снимают с моста.Видео: novostinvkz_dtp / Instagram

В Сети появилось видео с места спасательной операции. Как отметили очевидцы, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. По их словам, мужчина хотел совершить прыжок из-за возлюбленной.

Также из-за новокузнечанина на Байдаевском мосту было нарушено движение автомобильного транспорта, и образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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