Сильные дожди, грозы и ветер: какой будет погода в Кузбассе 23 июня

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-22T11:56:42+03:00

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Кузбасские синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 23 июня. Днем в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и ветер.

Предстоящая ночь будет теплой и в большинстве районов области пройдет без осадков – чего не скажешь о воскресенье. Днем 23 июня в Кузбассе ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +21,+26 градусов, при облачности будет прохладнее.

В Кемерове ночь пройдет со знаками +13,+15 градусов, а днем столбики термометров убегут вверх по шкале до 21 градуса тепла. Ночью будет преимущественно без осадков, а вот днем пройдет дождь, а местами синоптики даже прогнозируют грозу и град. Также возможно усиление ветра до 16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU