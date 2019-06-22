Кузбасс участвует во всероссийской акции «Горсть Памяти»

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-22T12:31:24+03:00

Также сегодня в регионе проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

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Кузбасс стал участником всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти». Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

В рамках акции специалисты проведут забор земли в местах воинских захоронений, которую разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил России.

Кроме того, сегодня в Кузбассе вспоминают героев, которые встали на пути у фашистов, – в регионе проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

В Новокузнецке захоронили останки красноармейца Алексея Спиридонова Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"

«Многие тогда погибли. Поля ожесточенных боев до сих пор усеяны останками наших солдат. И по сей день поисковики продолжают поднимать бойцов, ведь, как известно, - война не окончена, пока не похоронен последний солдат», - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилев.

Губернатор рассказал, что 22 июня в Новокузнецке и Таштаголе были захоронены двое красноармейцев, Алексей Спиридонов и Александр Бобылев, судьба которых долгое время была неизвестной.

В Таштаголе захоронили останки красноармейца Александра Бобылева Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU