173 миллиона рублей потратят на квартиры для новокузнецких детей-сирот
В Новокузнецке в 2019 году приобретут 150 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. Общая сумма, выделенная на эти цели из областного и федерального бюджетов, - 173 миллиона рублей.
Как сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, первые 30 ключей вручили в пятницу, 20 июня.
«В этом году в Новокузнецке будет приобретено и вручено 150 квартир! Такое количество жилья в городе, именно для детей-сирот, приобретается впервые за последние десять лет», - рассказал Кузнецов.
Общая сумма, выделенная на эти цели из областного и федерального бюджетов, - 173 миллиона рублей Фото: Сергей Кузнецов / "ВКонтакте"
Мэр отметил, что детям-сиротам вручаются однокомнатные квартиры в новостройках в Заводском и Новоильинском районах площадью не менее 30 квадратных метров и стоимостью больше 1,1 миллиона рублей каждая.
«От всей души желаю новоселам всего самого наилучшего! Это прекрасный шанс и возможность встать на ноги, создать семью и воплотить свои планы!», – заключил градоначальник.
ИСТОЧНИК KP.RU