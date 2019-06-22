173 миллиона рублей потратят на квартиры для новокузнецких детей-сирот

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-22T13:34:06+03:00

В этом году в Новокузнецке будет приобретено и вручено 150 квартир Фото: Сергей Кузнецов / "ВКонтакте"

В этом году им вручат 150 квартир

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В Новокузнецке в 2019 году приобретут 150 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. Общая сумма, выделенная на эти цели из областного и федерального бюджетов, - 173 миллиона рублей.

Как сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, первые 30 ключей вручили в пятницу, 20 июня.

«В этом году в Новокузнецке будет приобретено и вручено 150 квартир! Такое количество жилья в городе, именно для детей-сирот, приобретается впервые за последние десять лет», - рассказал Кузнецов.

Общая сумма, выделенная на эти цели из областного и федерального бюджетов, - 173 миллиона рублей Фото: Сергей Кузнецов / "ВКонтакте"

Мэр отметил, что детям-сиротам вручаются однокомнатные квартиры в новостройках в Заводском и Новоильинском районах площадью не менее 30 квадратных метров и стоимостью больше 1,1 миллиона рублей каждая.

«От всей души желаю новоселам всего самого наилучшего! Это прекрасный шанс и возможность встать на ноги, создать семью и воплотить свои планы!», – заключил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU