Кемеровчанин продает месторождения золота в Якутии

СЕГОДНЯ 03:16 2019-06-23T03:16:36+03:00

Запасы месторождений от 100 килограммов до 1,5 тонны - обещает продавец Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Житель Кемерова продает золотые месторождения в Амурской области и Якутии. Цена – 7,5 и 35 миллионов рублей.

Соответствующее предложение кемеровчанин опубликовал на сайте бесплатных объявлений. Судя из текста объявления, баланс месторождений составляет от 100 килограммов до 1,5 тонны.

Стоимость месторождений в Амурской области - 7,5 миллиона, в Якутии - 35 миллионов рублей Фото: Avito

«Продажа месторождений в Якутии и Амурской области с прогнозными и балансовыми запасами. Запасы от 100 килограммов до 1,5 тонны. Продажа от собственника. Рассмотрим вариант к привлечению подрядчиков. Возможна совместная разработка», - говорится в сообщении.

Цену за месторождения в Амурской области продавец озвучивает в 7,5 миллиона рублей, в Якутии – в 35 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU