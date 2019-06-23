2019-06-23T06:39:41+03:00
Происшествия

Удар молнии уничтожил частный дом в Кузбассе

Пожар удалось потушить в течение трех часов
Екатерина РОМАНОВА
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Удар молнии уничтожил частный дом в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Топки".Удар молнии уничтожил частный дом в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Топки".
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Непогода стала причиной пожара в частном доме в Топках. Из-за удара молнии здесь загорелся дом.

В городе Топки на улице Чехова вечером в субботу произошло ЧП. Здесь из-за удара молнии загорелся двухквартирный частный дом – так сообщают очевидцы. На место незамедлительно прибыли пожарные и приступили к ликвидации пожара. В общей сложность боролись с огнем восемь единиц техники и 26 человек. Сигнал о пожаре поступил в 19:30, однако ликвидировать его удалось только в 22:20.

Не остались в стороне и местные жители. По словам очевидцев, огонь грозил перекинуться на соседние дома и надворные постройки, поэтому местные жители, как могли, помогали пожарным.

Также очевидцы сообщают, что в доме, где случился пожар, находилась девочка: ее вывели из дома и оказали необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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