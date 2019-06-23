СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-23T07:46:19+03:00

Свернул не туда: в Новокузнецке водитель грузовика поплатился за поворот налево. ФОТО: Правоохранительный портал Кузбасса.

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Водитель КамАЗа нарушил сразу два Правила дорожного движения. Он не только перевозил груз, не накрыв его тентом, но и проигнорировал дорожные знаки. Теперь ему предстоит выплатить штраф.

Один из новокузнечан был возмущен тем, что водитель КамАЗа игнорирует требования Правил дорожного движения. Так, он перевозил сыпучий груз, однако не позаботился накрыть его тентом. Кроме того, водитель грузовика проигнорировал требование знака двигаться только направо и повернул налево. Фотографии с нарушениями неравнодушный горожанин прислал в раздел «Мобильный патруль» на Правоохранительном портале Кузбасса.

- Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Новокузнецку провели по данному сигналу проверку, в ходе которой установили нарушителя. В качестве наказания ему назначены административные штрафы на общую сумму 1 500 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU