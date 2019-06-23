Молодежный фестиваль «Синергия 2019 стартовал в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-23T10:56:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке 23 июня стартует молодежный фестиваль «Синергия 2019». Принять в нем участие и поддержать талантливую молодежь пригласил глава города Сергей Кузнецов.

Фестиваль «Синергия 2019» уже стал традиционным для Новокузнецка. В этом году он объединяет около 20 различных площадок, а проходить фестиваль будет в течение целой недели.

- Будут представлены различные молодежные направления танцев, спорта, музыки и не только. От танцевальных баттлов, КВН на улице, дог-феста и концертов под открытым небом до пляжного волейбола, стритбола, кросслифтинга и выставки байков, - прокомментировал Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

Горожане смогут увидеть Jam street battle и старинные танцы, поучаствовать в чтении стихов и силовом экстриме, сыграть в пляжный волейбол и спеть песни под гитару, увидеть автомобили с самым мощным автозвуком и отдохнуть на Rock-Fiesta. Так что ближайшая неделя обещает быть яркой и громкой!

ИСТОЧНИК KP.RU