Видео: молния попала в дом в кузбасском городе

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-23T10:55:01+03:00

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Из-за разгула стихии в кузбасском городе Топки сгорел дом. Пожар в двухквартирном кирпичном доме, который начался из-за удара молнии, попал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/716142" frameborder="0"></iframe> Молния попала в дом в кузбасском городе..Видео: Андрей Коротаев.

Видео пожара в сети выложили очевидцы. На кадрах, снятых жителями города, видно, как горит дом. Тушить его пожарным помогали местные жители: они носили воду ведрами, протягивали садовые шланги. К счастью, жертв нет, удалось отстоять и соседние дома и постройки. Увы, сам дом, в который попала молния, сгорел. Сигнал о пожаре поступил в 19:30, на месте работали 26 человек и шесть единиц техники.

- На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома и надворные постройки открытым пламенем на всей площади, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома и надворных построек на площади 250 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU