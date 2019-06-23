Из-за ливня в центре Кемерова утонул автомобиль
Суббота отметилась в Кузбассе ливнями, грозами и сильным ветром. Так, из-за ливня в Кемерове оказались затопленными дороги, о подтоплении сообщают жители одного из многоквартирных домов. А в Топках молния ударила в жилой дом и устроила пожар.
Из-за ливня в центре Кемерова утонул автомобиль..Видео: Сардор Мамаджонов.
Прошедший вечером 22 июня летний ливень в считаные минуты подтопил городские улицы. Так, по Советскому проспекту автомобили передвигались словно лодки по реке. А один из кемеровчан, Леонид Алексеев, намеревался проехать по улице 50 лет Октября, однако его автомобиль заглох.
- Впереди машин не было, казалось, вода всего по щиколотку. Когда машина заглохла и я вышел, оказалось, что по колено, - рассказал Леонид. - Вода в цилиндрах стояла, но, вроде, гидроудара не было. Масло под замену, воздушный фильтр выжимал… Почему такое безобразие творится в центре города? Я плачу налоги, а теперь еще и за ремонт должен платить?
Выбираться из подъезда жильцам дома приходится вброд. ФОТО: Мария Иванова.
Кемеровчанка Мария Иванова также поделилась снимком подтопления. Правда, не проезжей части, а подъезда дома. Девушка живет в многоквартирном доме на улице 50 лет Октября неподалеку от «Космоса», и чтобы выбраться из подъезда после дождя, ей и другим жильцам приходится идти по воде.
ИСТОЧНИК KP.RU