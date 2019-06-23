2019-06-23T12:54:10+03:00
Происшествия

Из-за ливня в центре Кемерова утонул автомобиль

Не все ливневки справились с нагрузкой [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за ливня в центре Кемерова утонул автомобиль. ФОТО: vk.com, "Интересный Кемерово"Из-за ливня в центре Кемерова утонул автомобиль. ФОТО: vk.com, "Интересный Кемерово"
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Суббота отметилась в Кузбассе ливнями, грозами и сильным ветром. Так, из-за ливня в Кемерове оказались затопленными дороги, о подтоплении сообщают жители одного из многоквартирных домов. А в Топках молния ударила в жилой дом и устроила пожар.

Из-за ливня в центре Кемерова утонул автомобиль..Видео: Сардор Мамаджонов.

Прошедший вечером 22 июня летний ливень в считаные минуты подтопил городские улицы. Так, по Советскому проспекту автомобили передвигались словно лодки по реке. А один из кемеровчан, Леонид Алексеев, намеревался проехать по улице 50 лет Октября, однако его автомобиль заглох.

- Впереди машин не было, казалось, вода всего по щиколотку. Когда машина заглохла и я вышел, оказалось, что по колено, - рассказал Леонид. - Вода в цилиндрах стояла, но, вроде, гидроудара не было. Масло под замену, воздушный фильтр выжимал… Почему такое безобразие творится в центре города? Я плачу налоги, а теперь еще и за ремонт должен платить?

Выбираться из подъезда жильцам дома приходится вброд. ФОТО: Мария Иванова.

Выбираться из подъезда жильцам дома приходится вброд. ФОТО: Мария Иванова.

Кемеровчанка Мария Иванова также поделилась снимком подтопления. Правда, не проезжей части, а подъезда дома. Девушка живет в многоквартирном доме на улице 50 лет Октября неподалеку от «Космоса», и чтобы выбраться из подъезда после дождя, ей и другим жильцам приходится идти по воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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