СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-23T13:55:25+03:00

Автолюбитель пытался скрыться, но у него не получилось

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В городе Белово пьяный автолюбитель устроил серьезную аварию. Сначала он протаранил чужой автомобиль, а потом попытался скрыться. Его коварный план не удался: машина опрокинулась на бок.

Очевидцы сообщают, что ДТП случилось около 21:05. Нетрезвый водитель по улице Путепроводной со стороны песчаной. Неожиданно на его пути возникло препятствие: автомобиль Honda остановился, чтобы высадить пассажира. Нетрезвый водитель не смог быстро и адекватно отреагировать на это и протаранил иномарку. После этого он попытался скрыться мест происшествия.

Пьяный кузбассовец протаранил иномарку и опрокинул свою машину на бок . ФОТО: vk.com, "Шепот улиц - Подслушано Белово"

Автомобилист проехал лишь несколько метров, совершили еще один неверный маневр и опрокинул автомобиль на бок. Очевидцы не сообщают о том, чем завершились выяснения отношений двух водителей, однако точно известно, что в деталях этого ДТП сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU