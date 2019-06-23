2019-06-23T13:55:25+03:00
Происшествия

Пьяный кузбассовец протаранил иномарку и опрокинул свою машину на бок

Автолюбитель пытался скрыться, но у него не получилось
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Пьяный кузбассовец протаранил иномарку и опрокинул свою машину на бок . ФОТО: vk.com, "Шепот улиц - Подслушано Белово"Пьяный кузбассовец протаранил иномарку и опрокинул свою машину на бок . ФОТО: vk.com, "Шепот улиц - Подслушано Белово"
Изменить размер текста:

В городе Белово пьяный автолюбитель устроил серьезную аварию. Сначала он протаранил чужой автомобиль, а потом попытался скрыться. Его коварный план не удался: машина опрокинулась на бок.

Очевидцы сообщают, что ДТП случилось около 21:05. Нетрезвый водитель по улице Путепроводной со стороны песчаной. Неожиданно на его пути возникло препятствие: автомобиль Honda остановился, чтобы высадить пассажира. Нетрезвый водитель не смог быстро и адекватно отреагировать на это и протаранил иномарку. После этого он попытался скрыться мест происшествия.

Пьяный кузбассовец протаранил иномарку и опрокинул свою машину на бок . ФОТО: vk.com, "Шепот улиц - Подслушано Белово"

Пьяный кузбассовец протаранил иномарку и опрокинул свою машину на бок . ФОТО: vk.com, "Шепот улиц - Подслушано Белово"

Автомобилист проехал лишь несколько метров, совершили еще один неверный маневр и опрокинул автомобиль на бок. Очевидцы не сообщают о том, чем завершились выяснения отношений двух водителей, однако точно известно, что в деталях этого ДТП сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ветер и грозы задерживаются в Кузбассе
Бился на морально-волевых: кузбассовец со сломанной рукой победил на турнире по кикбоксингу
Из-за ливня в центре Кемерова утонул автомобиль
Видео: молния попала в дом в кузбасском городе
Кузбассовец пойдет под суд за велопрогулку
Молодежный фестиваль «Синергия 2019 стартовал в Новокузнецке
Свернул не туда: в Новокузнецке водитель грузовика поплатился за поворот налево
Удар молнии уничтожил частный дом в Кузбассе
Риелтор-мошенник обманул жительницу Прокопьевска
Пациенты горбольницы остались без маммографа в Мариинске
Кемеровчанин продает месторождения золота в Якутии
173 миллиона рублей потратят на квартиры для новокузнецких детей-сирот
Кузбасс участвует во всероссийской акции «Горсть Памяти»
Сильные дожди, грозы и ветер: какой будет погода в Кузбассе 23 июня
Спасатели помешали новокузнечанину спрыгнуть с моста
Кузбассовцам снова запретят покупать алкоголь
В Новокузнецке двухлетний мальчик выпал из окна на глазах у матери
Пьяный мужчина упал с моста в Кемерове
300 животных на грани выживания: кемеровский приют просит о помощи
Один человек погиб, трое пострадали: в Кузбассе произошло смертельное ДТП
Не «Ной»: в Кемерове разбирают здание популярного кафе
Десять новых детских игровых комплексов устанавливают в Кемерове
24-летний кемеровчанин из-за 10 килограммов соли лишился свободы