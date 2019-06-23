2019-06-23T16:37:54+03:00
Общество

Ветер и грозы задерживаются в Кузбассе

Синоптики дали прогноз на понедельник, 24 июня
Екатерина РОМАНОВА
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Ветер и грозы задерживаются в Кузбассе.Ветер и грозы задерживаются в Кузбассе.
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Погода в Кузбассе по-прежнему остается переменчивой. Тепло сменяется прохладой, а солнце – тучами и грозой. Пришедшее в субботу ненастье растянулось не только на воскресенье, но и на первый рабочий день недели.

В понедельник, 24 июня, в Кузбассе будет нежарко. Ночью столбики термометров будут находиться в пределах +7…+12 градусов, но местами будет прохладнее – лишь до четырех градусов тепла. В большинстве районов пройдут дожди, утром возможен туман. В Кемерове ночью ожидается +7…+9 градусов.

Днем в Кузбассе воздух прогреется до +14…+19 градусов, а на юге области – и до +24. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы, возможен град. При грозах ветер будет усиливаться до 20 метров в секунду.

В Кемерове температура воздуха будет держаться в пределах +17…+19. Ожидается, что будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, возможна гроза. Порывы ветра буду достигать 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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