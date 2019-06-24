СЕГОДНЯ 03:54 2019-06-24T05:49:58+03:00

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В воскресенье в Прокопьевске, неподалеку от остановки «Музей», произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь легковой автомобиль врезался в столб. Один человек погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/716223" frameborder="0"></iframe> Намотало на столб: в Прокопьевске произошло смертельное ДТП..Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру", Константин Дьяков

Очевидцы сообщают, что в отечественной легковушке на момент ДТП находились трое мужчин в возрасте 30-35 лет. Автомобиль занесло, он выехал на трамвайные пути и врезался в опору контактной сети. От удара машина настолько деформировалась, что извлекать людей, находившихся в ней, пришлось с помощью специальных инструментов. Водитель автомобиля и один из пассажиров были зажаты в искореженной машине.

По словам очевидцев, один из мужчин погиб, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу, а третий находившийся в автомобиле получил травмы. Обстоятельства и причины, приведшие к смертельному ДТП, предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. В свою очередь, сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU