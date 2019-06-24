2019-06-24T05:57:24+03:00
Общество

Маленькая собачка ворвалась в дом кемеровчанки и не хочет оттуда уходить

Горожанка разыскивает хозяев песика
Екатерина РОМАНОВА
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Маленькая собачка ворвалась в дом кемеровчанки и не хочет оттуда уходить. ФОТО: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово", Диана Фролова.Маленькая собачка ворвалась в дом кемеровчанки и не хочет оттуда уходить. ФОТО: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово", Диана Фролова.
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Кемеровчанка просит откликнуться хозяев маленькой породистой собаки, которая заскочила в ее дом. Песику нравится новое жилище, но , возможно, где-то по нему скучают.

Жительница Кемерова разыскивает хозяев увязавшейся за ней собаки.

- Увязалась собачка, мальчик. От остановки «Предзаводская» шла прямо до моего дома, заскочила в квартиру, - рассказала Диана Фролова.

Собачка сразу же освоилась, общается с временными хозяевами, чувствует себя хорошо, но видно, что скучает. К слову, комментаторы в соцсети тут же отметили, что собаки чувствуют хороших людей. А то, что именно в этот день песик выбрал Диану своей хозяйкой - добрый знак. Комментаторы посоветовали оставить песика себе, если, конечно, хозяева не найдутся. Девушка же просит настоящих владельцев собаки связаться с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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