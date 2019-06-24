Маленькая собачка ворвалась в дом кемеровчанки и не хочет оттуда уходить
Кемеровчанка просит откликнуться хозяев маленькой породистой собаки, которая заскочила в ее дом. Песику нравится новое жилище, но , возможно, где-то по нему скучают.
Жительница Кемерова разыскивает хозяев увязавшейся за ней собаки.
- Увязалась собачка, мальчик. От остановки «Предзаводская» шла прямо до моего дома, заскочила в квартиру, - рассказала Диана Фролова.
Собачка сразу же освоилась, общается с временными хозяевами, чувствует себя хорошо, но видно, что скучает. К слову, комментаторы в соцсети тут же отметили, что собаки чувствуют хороших людей. А то, что именно в этот день песик выбрал Диану своей хозяйкой - добрый знак. Комментаторы посоветовали оставить песика себе, если, конечно, хозяева не найдутся. Девушка же просит настоящих владельцев собаки связаться с ней.
ИСТОЧНИК KP.RU