Маленькая собачка ворвалась в дом кемеровчанки и не хочет оттуда уходить

СЕГОДНЯ 05:31 2019-06-24T05:57:24+03:00

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Кемеровчанка просит откликнуться хозяев маленькой породистой собаки, которая заскочила в ее дом. Песику нравится новое жилище, но , возможно, где-то по нему скучают.

Жительница Кемерова разыскивает хозяев увязавшейся за ней собаки.

- Увязалась собачка, мальчик. От остановки «Предзаводская» шла прямо до моего дома, заскочила в квартиру, - рассказала Диана Фролова.

Собачка сразу же освоилась, общается с временными хозяевами, чувствует себя хорошо, но видно, что скучает. К слову, комментаторы в соцсети тут же отметили, что собаки чувствуют хороших людей. А то, что именно в этот день песик выбрал Диану своей хозяйкой - добрый знак. Комментаторы посоветовали оставить песика себе, если, конечно, хозяева не найдутся. Девушка же просит настоящих владельцев собаки связаться с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU