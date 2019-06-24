2019-06-24T06:49:54+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома

Акция действует до 31 августа 2019 года
Яков КРЫМСКИЙ
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В Россельхозбанке стартует акция по ипотечному кредитованию «Дом мечты». Заемщики могут оформить ипотеку на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 10,5 процента годовых. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет.

Акция действует до 31 августа 2019 года включительно. Подробности акции и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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