В Кемерове 25 июня пройдут выпускные балы

СЕГОДНЯ 07:04 2019-06-24T07:57:10+03:00

Выпускниками кемеровских школ в этом году станут 2 466 человек Фото: Илья СТРЕБКОВ

Алкоголь в этот день не купишь

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В Кемерове во вторник, 25 июня, состоятся выпускные балы. Из школ выпускаются 2466 одиннадцатиклассников.

В этом году выпускники 22 школ, лицеев и гимназий решили после торжественной линейки пойти на экскурсии по городу, ребята из 24 учреждений проведут этот день вне стен alma mater.

- В зданиях, где будут проходить праздники, проведены необходимые проверки. Дежурство 25 июня будут осуществлять не только директора и педагоги, но и родители. Совместно с полицией созданы группы оперативного реагирования, мобильные группы будут объезжать территории до завершения торжеств, - рассказали в администрации города.

Кроме того, будет усилена охрана общественного порядка на улицах.

Отметим, что в этот день в городе нельзя будет приобрести алкоголь- запрет действует в соответствии с областным законом, который был принят в конце прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU