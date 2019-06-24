2019-06-24T07:12:39+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Глава РСХБ обсудил перспективы сотрудничества с губернатором Ленинградской области

Борис Листов подчеркнул, что Россельхозбанк намерен усиливать свои позиции в регионе
Яков КРЫМСКИЙ
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В рамках рабочего визита в Ленинградскую область Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов встретился с губернатором региона Александром Дрозденко. Стороны обсудили расширение сотрудничества между банком и Правительством региона в части финансирования экспортно ориентированных компаний и перспективных направлений развития АПК, а также реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона.

На встрече Глава РСХБ Борис Листов представил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко нового директора регионального филиала в регионе – Александра Кольчика. Борис Листов подчеркнул, что Россельхозбанк намерен усиливать свои позиции в регионе.

«Банк готов в полном объеме финансировать аграриев Ленинградской области. Мы заинтересованы в реализации новых проектов, направленных на развитие как перспективных сегментов АПК региона, так и смежных отраслей, которые будут способствовать росту экономических показателей. В приоритете - поддержка малых форм хозяйствования и фермерского движения. Только с начала 2019 года Банк направил МСП Ленинградской области – 1,3 миллиарда рублей», - отметил глава РСХБ Борис Листов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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