Стали известны подробности смертельной аварии в Прокопьевске

СЕГОДНЯ 08:06 2019-06-24T10:53:50+03:00

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В ГИБДД Кузбасса прокомментировали смертельную аварию со столбом в Прокопьевске. Известно, что водитель превысил скорость.

Смертельная авария произошла вечером 23 июня на проспекте Шахтеров.

- В районе 17.40 напротив дома № 55 водитель автомобиля ВАЗ-21093 при движении в сторону улицы Зои Космодемьянской выбрал скорость, не соответствующую погодным и дорожным условиям, в результате не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - опору ЛЭП. В результате 33-летний водитель и его 27-летний пассажир были травмированы, второй пассажир, 29-летний мужчина, получил травму, не совместимую с жизнью, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Отметим, что ранее в социальных сетях появилось видео с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU