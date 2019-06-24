В Кузбассе мощный взрыв вызвал землетрясение

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-24T10:55:20+03:00

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В Кузбассе мощный карьерный взрыв вызвал землетрясение. Сейсмическую активность специалисты зафиксировали в воскресенье, 23 июня.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 12.41 под Междуреченском - на широте 53.79 и долготе 88.19. Как сообщают специалисты, в это время был карьерный взрыв, который вызвал землетрясение магнитудой 3,4.

О последствиях землетрясения информация на данный момент отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU