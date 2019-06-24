Два автомобиля Toyota столкнулись на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-24T10:56:32+03:00

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В Прокопьевском районе вечером 23 июня столкнулись два автомобиля Toyota. В результате аварии пострадал один из водителей.

ДТП произошло на 91-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. Последствия аварии попали на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/716225" frameborder="0"></iframe> ДТП на трассе Новокузнецк - Ленинск-Кузнецкий..Видео: vk.com, "Регион 42"

- Водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки Toyota Succeed. В результате ДТП травмировался 49-летний водитель последнего автомобиля, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что после аварии мужчина сам обратился за помощью в больницу. Также известно, что второй водитель, 28-летний мужчина, не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что в самом Прокопьевске тем же днем произошла еще более жуткая авария - автомобиль ВАЗ намотался на столб из-за дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU