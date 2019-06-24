Два автомобиля Toyota столкнулись на кузбасской трассе
В Прокопьевском районе вечером 23 июня столкнулись два автомобиля Toyota. В результате аварии пострадал один из водителей.
ДТП произошло на 91-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. Последствия аварии попали на видео.
ДТП на трассе Новокузнецк - Ленинск-Кузнецкий..Видео: vk.com, "Регион 42"
- Водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки Toyota Succeed. В результате ДТП травмировался 49-летний водитель последнего автомобиля, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.
В ведомстве уточнили, что после аварии мужчина сам обратился за помощью в больницу. Также известно, что второй водитель, 28-летний мужчина, не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Отметим, что в самом Прокопьевске тем же днем произошла еще более жуткая авария - автомобиль ВАЗ намотался на столб из-за дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU