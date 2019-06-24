2019-06-24T10:56:32+03:00
Происшествия

Два автомобиля Toyota столкнулись на кузбасской трассе

В результате аварии один водитель пострадал [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Медицинская помощь понадобилась 49-летнему мужчине Кадр: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Медицинская помощь понадобилась 49-летнему мужчине Кадр: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Прокопьевском районе вечером 23 июня столкнулись два автомобиля Toyota. В результате аварии пострадал один из водителей.

ДТП произошло на 91-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. Последствия аварии попали на видео.

ДТП на трассе Новокузнецк - Ленинск-Кузнецкий..Видео: vk.com, "Регион 42"

- Водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки Toyota Succeed. В результате ДТП травмировался 49-летний водитель последнего автомобиля, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что после аварии мужчина сам обратился за помощью в больницу. Также известно, что второй водитель, 28-летний мужчина, не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что в самом Прокопьевске тем же днем произошла еще более жуткая авария - автомобиль ВАЗ намотался на столб из-за дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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