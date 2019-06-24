Кемеровский водитель раздавил котенка на глазах у прохожих

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-24T13:04:46+03:00

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Кемеровчане стали свидетелями чудовищного инцидента: водитель бросил маленького котенка под колеса своего автомобиля и проехал по нему. Животное не выжило.

Случай произошел вечером выходного дня во дворе дома № 113б на проспекте Ленина - за пятой поликлиникой.

«Водитель выкинул под колеса своего автомобиля совсем маленького котенка, намеренно проехался задними колесами по нему на глазах у всех, котенок погиб. Все, что известно об этом, - автомобиль сервиса заказов «Везет», водитель - высокий крепкий мужчина», - рассказала кемеровчанка Мирослава Шевчук.

Сейчас девушка ищет свидетелей инцидента - тех, кто мог запомнить номер машины или знает что-либо о личности водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU