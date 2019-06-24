2019-06-24T13:53:30+03:00
Общество

Прокуратура нашла паразитов в водопроводной воде в Киселевске

А предприятие, снабжающее город водой, не имеет лицензии
Екатерина БОРМОТОВА
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В одной из проб воды специалисты нашли "биологические объекты"В одной из проб воды специалисты нашли "биологические объекты"Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стали известны результаты проверок водопроводной воды в Киселевске. Ранее жители утверждали, что в воде плавают белые черви.

В ходе проверки специалисты установили, что услуги холодного водоснабжения в поселке Карагайлинском оказывает муниципальное предприятие «Исток». Ему было передано муниципальное имущество, в том числе скважины, откуда, собственно, берется вода. При этом у предприятия нет лицензии на использование недр, а также не установлена охранная зона скважин. Но это не все нарушения.

- На предприятии ненадлежащим образом организован производственный контроль, отсутствует регулярность отбора проб и проведения лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что материалы об административном правонарушении направлены на рассмотрение в Росприроднадзор.

Также были исследованы пробы питьевой воды.

- Согласно заключениям лабораторных исследований проб питьевой воды установлено превышение по мутности, жесткости, в одной пробе обнаружены биологические объекты, - отметили в ведомстве.

Отметим, что ранее кузбасский чиновник выпил воду с червяками, дабы успокоить жителей.

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На селекторном совещании, которое провел первый замгубернатора Вячеслав Телегин, особое внимание уделялось водоснабжению поселка городского типа Краснобродский. Некоторое время назад жители жаловались на то, что в водопроводной воде плавают черви. Однако сейчас, согласно данным Роспотребнадзора, вода соответствует всем необходимым параметрам. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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