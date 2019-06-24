Водитель BlaBlaCar завез иностранку не в тот кузбасский город и выбросил из машины

СЕГОДНЯ 20:41 2019-06-24T20:47:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель BlaBlaCar повез иностранку из Новосибирска в Ленинск-Кузнецкий, а привез в Новокузнецк. А потом забрал сумку с документами и выбросил пассажирку из машины.

Казалось бы, такие истории могут случиться лишь в плохих фильмах. Но это не так. Пассажирка злополучной машины – Мишико, гражданка Грузии. Она прилетела в Россию к своему мужу Зурабу, который живет в Ленинске-Кузнецком. В Новосибирске ее встретил брат мужа, посадил в машину BlaBlaCar и позвонил брату, чтобы тот встречал супругу. Но сразу добраться до пункта назначения женщине не удалось: водитель вместо Ленинске-Кузнецкого отвез ее в Новокузнецк. А когда понял, что та не может расплатиться за поездку (деньги поменять не успела, а за поездку супруг должен был заплатить), попросту выгнал женщину из машины, а сумку с деньгами, телефоном и документами оставил себе.

К счастью, у этой истории счастливый финал: супруги воссоединились, а нерадивый водитель понесет наказание. А вот о том, как разыскивали по всему Кузбассу молодую грузинку и как женщина, не зная языка, все-таки смогла найти помощь, вы можете прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU