2019-06-25T03:00:55+03:00
Общество

Мэр Кемерова стал богаче

Больше стала зарабатывать и супруга Ильи Середюка
Екатерина БОРМОТОВА
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За год Илья Середюк заработал на 726 тысяч больше Фото: страница мэра / "ВКонтакте"За год Илья Середюк заработал на 726 тысяч больше Фото: страница мэра / "ВКонтакте"
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Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о доходах. В 2018 году градоначальник заработал больше, чем годом ранее.

Судя из данных декларации о доходах, с января по декабрь прошлого года Илья Середюк заработал 3 099 533 рублей. Разница с предыдущим годом составила 726 тысяч рублей.

В совместной собственности с супругой у мэра Кемерова есть жилой дом площадью 192 квадратных метра, квартира – 173 квадратных метра, земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки площадью 1182 квадрата. Также в долевой собственности у Середюка садовый земельный участок площадью 1501 квадратный метр и нежилое здание – 75 квадратов.

Доходы супруги Ильи Середюка за год так же возросли. Она заработала 3 296 094 рублей, в 2017 году ее доходы составили 2 461 686 рублей.

Супруга мэра владеет BMW X3, снегоходом Skandic 600 SUV и прицепом к легковой машине – с предыдущего отчетного периода эта статья собственности осталась неизменной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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