Сегодня в Кузбассе пройдут выпускные балы

СЕГОДНЯ 04:02 2019-06-25T04:02:55+03:00

Во взрослую жизнь отправляются почти 11 тысяч кузбасских выпускников Фото: Евгения ГУСЕВА

Со школой попрощаются почти 11 тысяч выпускников

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Сегодня, 25 июня, в Кузбассе пройдут выпускные балы. Во взрослую жизнь отправятся почти 11 тысяч выпускников.

Выпускные балы пройдут более чем в 330 школах, гимназиях и лицеях. Общественный порядок в этот день будут охранять 1,5 тысяч полицейских и 750 общественников – казаки, дружинники, бойцы Росгвардии.

- Перед началом торжеств полицейские проверят места проведения выпускных вечеров и прилегающие к ним территории. Во время праздника в каждом образовательном учреждении будут дежурить не менее трех сотрудников полиции, - рассказал заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Игорь Коротко.

Кроме того, дополнительные патрули будут дежурить в парках и скверах, где, как ожидается, пройдут гуляния выпускников.

Отметим, что весь день 25 июня в Кузбассе будет запрещена продажа алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU