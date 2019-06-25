Ипотечный портфель Россельхозбанка в Кузбассе достиг 2 миллиардов рублей
По состоянию на 20 июня текущего года ипотечный кредитный портфель Кемеровского филиала Россельхозбанка составил порядка 2 миллиардов рублей. Ипотека по-прежнему остается одним из самых востребованных продуктов филиала.
Высокий спрос обеспечивается доступными ставками по кредиту, широким выбором программ ипотечного кредитования, среди которых большую популярность набирает предложение для молодых семей.
В настоящее время до 30 июня 2019 года действует акция «Мечты сбываются» со сниженной процентной ставкой. Только с начала этого года уже 136 семей на сумму около 200 миллионов рублей воспользовались ипотечными продуктами Россельхозбанка.
- Филиал на постоянной основе сотрудничает с ведущими региональными застройщиками и агентствами недвижимости, аккредитованы порядка 40 строящихся объектов недвижимости - отмечает директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский
ИСТОЧНИК KP.RU