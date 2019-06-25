Ипотечный портфель Россельхозбанка в Кузбассе достиг 2 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 06:05 2019-06-25T06:05:01+03:00

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По состоянию на 20 июня текущего года ипотечный кредитный портфель Кемеровского филиала Россельхозбанка составил порядка 2 миллиардов рублей. Ипотека по-прежнему остается одним из самых востребованных продуктов филиала.

Высокий спрос обеспечивается доступными ставками по кредиту, широким выбором программ ипотечного кредитования, среди которых большую популярность набирает предложение для молодых семей.

В настоящее время до 30 июня 2019 года действует акция «Мечты сбываются» со сниженной процентной ставкой. Только с начала этого года уже 136 семей на сумму около 200 миллионов рублей воспользовались ипотечными продуктами Россельхозбанка.

- Филиал на постоянной основе сотрудничает с ведущими региональными застройщиками и агентствами недвижимости, аккредитованы порядка 40 строящихся объектов недвижимости - отмечает директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский

ИСТОЧНИК KP.RU