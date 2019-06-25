СЕГОДНЯ 06:07 2019-06-25T06:48:37+03:00

В Кузбассе разыскивают пожилого мужчину с бородавкой на щеке. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 72-летнего жителя села Елыкаева Петра Телелинского. Мужчина пропал 22 июня.

Петра Телелинского в последний раз видели 22 июня. В тот день он ушел в неизвестном направлении, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза каре-зеленые.

Особые приметы: бородавка на левой щеке.

В день исчезновения был одет в красно-черный свитер, голубую рубашку, черную жилетку, черные брюки, черные туфли на шнурках, светло-зеленую кепку.

Если вам известно местонахождение Петра Телелинского, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU