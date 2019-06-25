В Кузбассе разыскивают пожилого мужчину с бородавкой на щеке
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 72-летнего жителя села Елыкаева Петра Телелинского. Мужчина пропал 22 июня.
Петра Телелинского в последний раз видели 22 июня. В тот день он ушел в неизвестном направлении, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза каре-зеленые.
Особые приметы: бородавка на левой щеке.
В день исчезновения был одет в красно-черный свитер, голубую рубашку, черную жилетку, черные брюки, черные туфли на шнурках, светло-зеленую кепку.
Если вам известно местонахождение Петра Телелинского, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU