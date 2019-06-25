Кемеровчанка обсчитывала покупателей в незаконно установленном киоске
Жители города Кемерово обратили внимание на то, что в киоске на улице Патриотов работает не очень честная продавщица. Один из покупателей обратился в полицию, и стражи порядка выяснили, что обсчитывание – не единственное нарушение в этом киоске.
Кемеровчанам очень не нравилось, что в киоске, где продают фрукты их то обвешивают, то обсчитывают. С жалобой они обратились в полицию. Сотрудники ведомства провели проверку, и оказалось, что продавец не только обманывала покупателей (например, отсчитывая сдачу, дала меньше на 60 рублей), но и самовольно установила киоск. Более того, у собственницы киоска вообще не было разрешения на осуществления предпринимательской деятельности.
Сейчас киоск демонтирован. Горе-предпринимательнице грозит штраф за торговлю без лицензии в размере до двух тысяч рублей. За обман потребителей она также может заплатить штраф в размере до пяти тысяч рублей.
- Также полицейские собрали материалы по самовольному занятию земельного участка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU