2019-06-25T08:10:10+03:00
Общество

Кемеровчанка обсчитывала покупателей в незаконно установленном киоске

Продавец фруктами давала не всю сдачу и обвешивала покупателей
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанка обсчитывала покупателей в незаконно установленном киоске. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Кемеровчанка обсчитывала покупателей в незаконно установленном киоске. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Жители города Кемерово обратили внимание на то, что в киоске на улице Патриотов работает не очень честная продавщица. Один из покупателей обратился в полицию, и стражи порядка выяснили, что обсчитывание – не единственное нарушение в этом киоске.

Кемеровчанам очень не нравилось, что в киоске, где продают фрукты их то обвешивают, то обсчитывают. С жалобой они обратились в полицию. Сотрудники ведомства провели проверку, и оказалось, что продавец не только обманывала покупателей (например, отсчитывая сдачу, дала меньше на 60 рублей), но и самовольно установила киоск. Более того, у собственницы киоска вообще не было разрешения на осуществления предпринимательской деятельности.

Сейчас киоск демонтирован. Горе-предпринимательнице грозит штраф за торговлю без лицензии в размере до двух тысяч рублей. За обман потребителей она также может заплатить штраф в размере до пяти тысяч рублей.

- Также полицейские собрали материалы по самовольному занятию земельного участка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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