"КДВ ГРУПП" строит в Кузбассе крупнейшую макаронную фабрику

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-25T09:30:34+03:00

В год здесь будут производить 50 тонн макарон

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Уже в 2020 году в Кузбассе будет запущена фабрика по выпуску макаронных изделий. Планируется, что это будет крупнейшее за Уралом такое предприятие, а его продукция будет продаваться не только в России.

Новую фабрику возводит компания «КДВ-АГРО» в Яшкинском районе, где уже работает кондитерское производство холдинга. После запуска предприятие станет одним из ключевых экспортеров продукции агропромышленного сектора.

- Это будет мощнейшая макаронная фабрика за Уралом, которая будет ориентирована на экспорт, - отметил замгубернатора Харитонов.

В строительство фабрики инвестировано 1,2 миллиарда рублей, и сейчас строительство цеха находится на завершающей стадии, монтажные работы выполнены на 90 процентов. Планируется, что в год здесь будут производить до 50 тысяч тонн макарон. При этом продукция будет продаваться как в России, так и в странах ближнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU