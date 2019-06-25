Пропавшего в Кузбассе велосипедиста нашли погибшим

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-25T09:51:40+03:00

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Поиск 55-летнего жителя поселка городского типа Бачатский, который пропал 15 июня, завершен. Мужчину, уехавшего из дома на велосипеде, нашли погибшим.

- Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего, - сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры не сообщают причин, по которым погиб мужчина, а также места, где он был найден, по этическим соображениям. В правилах волонтеров поисково-спасательного отряда - лишь оповещать о прекращении поисков.

Напомним, 55-летний житель поселка городского типа Бачатский пропал 15 июня 2019 года. Отличительной особенностью кузбассовца было отсутствие двух пальцев на руке. Также в ориентировке по поиску отмечалось, что из дома мужчина уехал на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU