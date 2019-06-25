За неделю в Кузбассе три велосипедиста погибли при ДТП

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-25T10:14:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Девять велосипедистов попали в дорожно-транспортные происшествия на прошедшей неделе. Трое из них погибли, а шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, большинство из этих дорожно-транспортных происшествий случилось на проезжей части, и лишь три из них на выездах с придомовых территорий. Причем виновниками аварий стали как автомобилисты, так и велосипедисты. В одних случаях водители автотранспорта не пропускали велосипедистов, которые двигались наперерез им по тротуару. В других – сами автомобилисты игнорировали требование Правил дорожного движения и не убеждались в безопасности маневров при левом повороте, пересечении проезжей части или движении по проезжей части. К слову, трое из получивших травмы – несовершеннолетние.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что велосипедисты – такие же участники дорожного движения, как и остальные. И от соблюдения ими Правил зависит жизнь и здоровье. При движении они должны быть уверены в безопасности маневра, предупреждать других участников движения о своих намерениях, а в темное время суток светоотражающие элементы в одежде и световозвращатели или фонари на велосипеде. Кроме того, детям до 14 лет выезд на проезжую часть запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU