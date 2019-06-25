2019-06-25T10:49:44+03:00
Происшествия

Перепутал бутылки: в Междуреченске ребенок отравился керосином

Ребенка доставили в реанимацию
Екатерина РОМАНОВА
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Перепутал бутылки: в Междуреченске ребенок отравился керосиномПерепутал бутылки: в Междуреченске ребенок отравился керосиномФото: Екатерина РОМАНОВА
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Маленький житель Междуреченска попал в больницу из-за страшной ошибки. Он хотел утолить жажду, но в бутылке вместо воды оказался керосин.

Взрослые перелили в обычную бутылку жидкость для розжига костра, однако не предупредили об этом ребенка. Тот же, и не подозревая, насколько опасной может быть жидкость, выпил ее. К счастью, взрослым сразу стало известно о том, что случилось, и они тут же обратились в скорую помощь. Ребенку промыли желудок и доставили в реанимацию местной больницы. Врачи предприняли все меры для того, чтобы свести к минимуму воздействие на детский организм опасной жидкости.

К слову, отравление нефтепродуктами чревато тяжелыми для организма последствиями – об это сообщает телеканал «Июнь» со ссылкой на специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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