Кузбасские врачи будут наблюдать за пациентами через смартфоны

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-25T10:51:22+03:00

Разработать приложение планируется до 31 октября 2020 года. Фото: Александр Подгорчук

Для этого создадут специальное приложение

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В Кузбассе врачи смогут наблюдать за пациентами через смартфоны. Для этого планируется разработать специальное мобильное приложение.

Сотрудники НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний стали победителями Фонда президентских грантов и получили 1,4 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на реализацию проекта «Здоровое сердце – активная жизнь».

В рамках данного проекта планируется создать мобильное приложение для пациентов, которые перенесли операцию на сердце и не имеют возможности наблюдаться в центрах реабилитации.

-С помощью приложения будет осуществляться онлайн-контроль за основными клиническими показателями пациента: биохимией крови, весом, уровнем артериального давления, а также за психоэмоциональным состоянием и приверженностью к лечению, - рассказала заведующая лабораторией реабилитации НИИ КПССЗ, руководитель грантового проекта Светлана Помешкина.

Разработать приложение планируется до 31 октября 2020 года. Дополнительно к средствам гранта на эти цели НИИ направить 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU