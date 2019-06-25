Кузбасские врачи будут наблюдать за пациентами через смартфоны
В Кузбассе врачи смогут наблюдать за пациентами через смартфоны. Для этого планируется разработать специальное мобильное приложение.
Сотрудники НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний стали победителями Фонда президентских грантов и получили 1,4 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на реализацию проекта «Здоровое сердце – активная жизнь».
В рамках данного проекта планируется создать мобильное приложение для пациентов, которые перенесли операцию на сердце и не имеют возможности наблюдаться в центрах реабилитации.
-С помощью приложения будет осуществляться онлайн-контроль за основными клиническими показателями пациента: биохимией крови, весом, уровнем артериального давления, а также за психоэмоциональным состоянием и приверженностью к лечению, - рассказала заведующая лабораторией реабилитации НИИ КПССЗ, руководитель грантового проекта Светлана Помешкина.
Разработать приложение планируется до 31 октября 2020 года. Дополнительно к средствам гранта на эти цели НИИ направить 600 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU