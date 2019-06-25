2019-06-25T12:33:51+03:00
Происшествия

Металлическая дверь упала на ребенка в кемеровском магазине

Эту информацию проверяет следствие
Ирина АВТУШКО
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В одном из магазинов Кемерова на ребенка упала металлическая дверь. Сейчас следствие проверяет эту информацию.

Следствием проводятся проверочные мероприятия по поводу инцидента, который произошел в одном из строительных магазинов областного центра. В Сети появилось сообщение, что в торговом центре на трехлетнего мальчика упала выставочная металлическая дверь. Сейчас все обстоятельства проверяют следователи.

- Следствию предстоит установить, каким образом должны быть закреплены выставочные экземпляры продукции и соблюдались ли магазином эти требования, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход проверки взят на контроль руководством ведомства.

Похожий случай произошел весной в Ленинске-Кузнецком. Там на двухлетнюю девочку в одной из аптек едва не упал металлический шкаф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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