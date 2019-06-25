Житель Березовского убил возлюбленную за неправильный ответ на вопрос
«А если я умру?» - спросил мужчина. «Найду другого!» - ответила женщина. Этот необдуманный шутливый ответ стоил 33-летней жительнице Березовского жизни. А ее сожитель на ближайшие девять лет отправился в колонию строгого режима.
58-летний житель Березовского, вероятно, любил свою 33-летнюю сожительницу. Он ее полностью обеспечивал финансово, и женщина нигде не работала. В апреле 2018 года они устроили застолье, и мужчина спросил, что же она будет делать, если он внезапно умрет. Женщина ответила, что просто найдет другого, кто будет ее и дальше содержать. Такой легкомысленный ответ мужчине не понравился. Обиженный, он схватил нож и нанес возлюбленной множество ранений. Женщина скончалась на месте.
Протрезвевший мужчина на следующий день пришел к соседям и попросил вызвать полицию. Он заявил, что супруга покончила жизнь самоубийством. Однако криминалисты установили, что это не так. Ревнивцу не оставалось ничего иного, кроме как признать вину и сотрудничать со следствием.
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU