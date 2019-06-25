СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-25T13:10:48+03:00

Новые автобусы более комфортные для поездок в холодную погоду. ФОТО: Пресс-служба АКО

Пассажирам в них будет комфортней

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В Кузбасс поступило 35 новых автобусов марки ПАЗ. Передвигаться в них пассажирам будет комфортней.

Автотранспортным предприятиям области передадут 35 автобусов малого класса. Такое поручение дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как рассказали в пресс-службе администрации области, новые ПАЗ 32054-60 - это усовершенствованная модель ПАЗа-3205. Они более комфортные для поездок в холодную погоду за счет того, что утеплены. Кроме того, транспорт имеет двухдверную комплектацию.

Автобусы будут переданы в несколько муниципалитетов – Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Березовский, Топки, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Анжеро-Судженск, Таштагол, Тайгу, Ижморский, Тяжинсий, Крапивинский и Промышленновский районы.

По данным департамента транспорта и связи, в июле в область должны поступить еще 35 автобусов марки ПАЗ 4234-05 среднего класса.

ИСТОЧНИК KP.RU