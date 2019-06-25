Новокузнечанин без прав устроил ДТП с патрульным автомобилем

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-25T14:08:23+03:00

Мужчина пытался оторваться от погони, но у него это не получилось

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В Новокузнецке автомобилист вообразил себя героем шпионских фильмов. Услышав требование полиции остановить машину, он лишь прибавил скорости. Погоня закончилась столкновением с патрульным автомобилем.

Инспекторы ДПС во время патрулирования обратили внимание на автомобиль Toyota Corona Premio. Машина двигалась с нарушением правил дорожного движения, а ее водитель вместо того, чтобы остановиться по требованию сотрудников полиции, лишь прибавил скорость. Тогда инспекторы ДПС включили световую и звуковую сигнализацию на служебном автомобиле. Водитель по-прежнему не реагировал на преследование.

На улице Промстроевской водитель не справился с управлением и совершил столкновение со служебным автомобилем ДПС.

- В результате аварии пострадал полицейский, находящийся за рулем машины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские задержали водителя автомобиля Toyota и выяснили, что ранее он был лишен права управления.

По факту ДТП проводится служебная проверка. Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности за управлением автомобилем без водительских прав и невыполнение требования об остановке транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU