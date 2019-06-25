2019-06-25T15:35:29+03:00
Общество

Дорожники приводят в порядок тротуары Кемерова

Один из участков проспекта Ленина уже отремонтирован
Екатерина РОМАНОВА
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Дорожники приводят в порядок тротуары Кемерова. ФОТО: пресс-служба администрации города КемеровоДорожники приводят в порядок тротуары Кемерова. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово
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Улицы Кемерова с каждым днем становятся все ровнее и удобнее не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Так, на проспекте Ленина дорожники уложили асфальт на 1,8 тысячи квадратных метров тротуара.

Дорожники уже завершили работы на пешеходной зоне на участке от улицы Рукавишникова до 50 лет Октября по нечетной стороне. Вместо старого дорожного покрытия здесь уложили специализированный асфальт, предназначенный специально для тротуаров.

- Зоны, выложенные плиткой, находящейся в нормальном состоянии, реновации подверглись частично - вдоль них обустроены метровые асфальтовые дорожки, по которым удобно проезжать мамам с колясками и детскими велосипедами, у пешеходных переходов занижены пандусы, - сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

Сейчас дорожники перешли на следующий участок тротуара - от улицы 50 лет Октября до улицы Красной. Здесь также сначала будет демонтирован асфальт, а потом уложено новое покрытие.

К слову, ремонт проезжей части ведется в ночные смены, после 20.00, когда транспортный поток не такой интенсивный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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