2019-06-26T05:46:14+03:00
Общество

Причины схода оползня на разрезе «Кийзасский» станут известны к середине июля

Пока же воду в реке Большой Кийзас продолжают перекачивать насосами
Екатерина РОМАНОВА
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Причины схода оползня на разрезе «Кийзасский» станут известны к середине июля. ФОТО: vostokcoal.ruПричины схода оползня на разрезе «Кийзасский» станут известны к середине июля. ФОТО: vostokcoal.ru
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Последствия схода оползня в русло реки Большой Кийзас до сих пор до конца не устранены. Воду в реке продолжают перекачивать насосами, а специально созданная комиссия устанавливает причины ЧП. Работа на отвале, где это случилось, приостановлена.

Замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов провел заседание штаба по ликвидации последствий оползня на отвале разреза «Кийзасский».

- В настоящее время продолжаются работы по перекачиванию воды в реке Большой Кийзас, в русло которой сошел оползень угля с разреза «Кийзасский, - прокомментировал Андрей Панов. - Они будут идти еще около трех недель. Расследование причин инцидента продолжается, результаты будут известны после 12 июля.

Пока устраняются последствия ЧП, работы на самом разрезе продолжаются. Добыча и отгрузка угля идет по плану, однако работы на отвале, где произошло ЧП, приостановлены на 90 суток.

Напомним, в понедельник, 10 июня, на разрезе в Мысках произошел оползень, после чего было перекрыто русло реки Большой Кийзас на 750 метров в длину и около 5 метров в высоту. Оползень повредил девять опор резервной линии ЛЭП. Для ликвидации последствий по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева работает оперативный штаб под руководством замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова. Вскоре после ЧП на разрезе пост главы города Мыски покинул Дмитрий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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