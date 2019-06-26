2019-06-26T05:52:02+03:00
Общество

Из-за 20 тысяч рублей инспектор Ростехнадзора в Кузбассе лишился должности и свободы

В скором времени экс-инспектор предстанет перед судом
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за 20 тысяч рублей инспектор Ростехнадзора в Кузбассе лишился должности и свободы.Из-за 20 тысяч рублей инспектор Ростехнадзора в Кузбассе лишился должности и свободы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Взятка в размере 20 тысяч рублей стала причиной того, что государственный инспектор Сибирского управления Ростехнадзора не только лишился работы, но и оказался под следствием.

По версии следствия, в Сибирское управление Ростехнадзора обратился индивидуальный предприниматель. Он просил провести осмотр и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки. Государственный инспектор рассмотрел заявление, но отказал в выдаче разрешения, так как якобы были предоставлены не все нужные документы, однако не указал, каких именно не хватает. Предприниматель поручил специалисту собрать необходимые бумаги и в октябре 2018 года еще раз обратился в Ростехнадзор. Инспектор осмотрел энергоустановку и предложил передать ему 20 тысяч рублей: за эту сумму он пообещал выдать разрешение на допуск в эксплуатацию даже без требуемых документов.

- Деньги изъяты у него в ходе осмотра, так как сам обвиняемый отказался их выдавать. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, - отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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