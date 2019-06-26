2019-06-26T06:11:09+03:00
Общество

На каких кузбасских пляжах можно купаться

В Кузбассе действуют девять пляжей и двадцать шесть мест отдыха у воды
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
На каких кузбасских пляжах можно купаться.На каких кузбасских пляжах можно купаться.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

С каждым днем в Кузбассе становится все больше официально действующих мест отдыха у воды и пляжей. Так, жители региона могут искупаться и позагорать на девяти пляжах.

Все девять пляжей и двадцать шесть мест отдыха у воды прошли освидетельствование инспекторским составом ГИМС МЧС России по Кемеровской области. Два пляжа открыты в Беловском районе: «Беловский» принимает отдыхающих в поселке городского типа Инской на Беловском водохранилище, еще один пляж работает на реке Артышта в селе Старобачаты. Три пляжа действуют в Прокопьевке, все они находятся на территории Зенковского парка. В Новокузнецке можно купаться на реке Кондома в парке культуры и отдыха «Водный», в Тисульском - на озере Песчаном в селе Малый Барандат, в Юрге - на территории, прилегающей к водохранилищу на реке Искитим. В Кемеровском районе купающихся ждут в деревне Подьяково на пляже у санатория «Кедровый бор». Всего к открытию этим летом планируется 28 пляжей и 45 мест отдыха у воды.

- Сотрудники МЧС России рекомендуют для отдыха на акватории выбирать только специально отведенные для этого места - санкционированные пляжи, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер известный новокузнецкий журналист и предприниматель Юрий Чурсин
Жители Новокузнецка могут обследовать здоровье в торговых центрах
Из-за 20 тысяч рублей инспектор Ростехнадзора в Кузбассе лишился должности и свободы
Причины схода оползня на разрезе «Кийзасский» станут известны к середине июля
Дорожники приводят в порядок тротуары Кемерова
Новокузнечанин без прав устроил ДТП с патрульным автомобилем
В Кузбасс поступило 35 новых автобусов
В День молодежи в Новокузнецке состоится рок-фестиваль
Житель Березовского убил возлюбленную за неправильный ответ на вопрос
Металлическая дверь упала на ребенка в кемеровском магазине
Кузбасские врачи будут наблюдать за пациентами через смартфоны
Перепутал бутылки: в Междуреченске ребенок отравился керосином
За неделю в Кузбассе три велосипедиста погибли при ДТП
Пропавшего в Кузбассе велосипедиста нашли погибшим
«КДВ ГРУПП» строит в Кузбассе крупнейшую макаронную фабрику
Легендарный оркестр устроил в Кемерове музыкальное шоу
Кемеровчанка обсчитывала покупателей в незаконно установленном киоске
Для проведения анализов в кузбасской больнице использовали просроченные реагенты
В Кузбассе разыскивают пожилого мужчину с бородавкой на щеке
Ипотечный портфель Россельхозбанка в Кузбассе достиг 2 миллиардов рублей
В Кузбассе коммунальщики помешали вору обогатиться
Сегодня в Кузбассе пройдут выпускные балы
Мэр Кемерова стал богаче