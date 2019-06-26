На каких кузбасских пляжах можно купаться

СЕГОДНЯ 05:10 2019-06-26T06:11:09+03:00

В Кузбассе действуют девять пляжей и двадцать шесть мест отдыха у воды

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С каждым днем в Кузбассе становится все больше официально действующих мест отдыха у воды и пляжей. Так, жители региона могут искупаться и позагорать на девяти пляжах.

Все девять пляжей и двадцать шесть мест отдыха у воды прошли освидетельствование инспекторским составом ГИМС МЧС России по Кемеровской области. Два пляжа открыты в Беловском районе: «Беловский» принимает отдыхающих в поселке городского типа Инской на Беловском водохранилище, еще один пляж работает на реке Артышта в селе Старобачаты. Три пляжа действуют в Прокопьевке, все они находятся на территории Зенковского парка. В Новокузнецке можно купаться на реке Кондома в парке культуры и отдыха «Водный», в Тисульском - на озере Песчаном в селе Малый Барандат, в Юрге - на территории, прилегающей к водохранилищу на реке Искитим. В Кемеровском районе купающихся ждут в деревне Подьяково на пляже у санатория «Кедровый бор». Всего к открытию этим летом планируется 28 пляжей и 45 мест отдыха у воды.

- Сотрудники МЧС России рекомендуют для отдыха на акватории выбирать только специально отведенные для этого места - санкционированные пляжи, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU