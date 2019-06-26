2019-06-26T05:54:14+03:00
Общество

Жители Новокузнецка могут обследовать здоровье в торговых центрах

Приемы терапевта бесплатные
Ирина АВТУШКО
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По результатам обследования терапевты дадут рекомендации по здоровому образу жизни.По результатам обследования терапевты дадут рекомендации по здоровому образу жизни.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жители Новокузнецка могут узнать о состоянии своего здоровья в торговых центрах. Бесплатные приемы пройдут 26 и 28 июня.

Каждую среду и пятницу сотрудники Центра здоровья новокузнецкой клинической больницы № 29 проводят для новокузнечан экспресс-тестирование. Всем желающим измеряют уровень холестерина и глюкозы в крови, насыщение гемоглобина крови кислородом, измеряют артериальное и внутриглазное давление. По результатам терапевты дают рекомендации и отвечают на вопросы.

-Цель мероприятий – мотивировать новокузнечан на избавление от вредных привычек, ознакомить их с принципами правильного пищевого поведения, оказать поддержку тем, кто решил заняться оздоровлением своего организма, - отметили в пресс-службе администрации области.

26 июня акция пройдет с 10:00 до 13:00 в торговом центре по улице Тореза, 61а, а 28 июня с 11:00 до 13:00 в торговом центре на улице Светлая, 7.

Всего в Кузбассе действуют 15 центров здоровья: 11 взрослых и 4 детских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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