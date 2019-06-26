Умер известный новокузнецкий журналист и предприниматель Юрий Чурсин

СЕГОДНЯ 05:57 2019-06-26T05:57:14+03:00

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На 74-ом году жизни скончался новокузнецкий журналист, предприниматель, фотограф и бард Юрий Чурсин. Прощание с известным новокузнечанином состоится 26 июня в 14:00 в Спасо-Преображенском соборе.

О мгновенной смерти Юрия Чурсина из-за оторвавшегося тромба сообщил его сын. Об этом, в сою очередь, рассказали на сайте новокузнецкого Союза журналистов России.

Юрий Чурсин был увлеченным человеком. Он работал фотокорреспондентом в городской газете «Кузнецкий рабочий», выбрав главной темой спортивный репортаж. Был заядлым путешественником, и в поисках интересных кадров объехал полмира. Фотовыставки Чурсина проходили в Доме творческих союзов, Новокузнецком художественном музее, библиотеке имени Гоголя. Еще одна часть его жизни – бардовская песня, которой Чурсин также посвятил немалую часть своей жизни. А еще Юрий Чурсин был известен в городе и как успешный предприниматель.

Прощание с известным фотографом, бардом, предпринимателем, путешественником состоится 26 июня в 14:00 в Спасо-Преображенском соборе.

ИСТОЧНИК KP.RU