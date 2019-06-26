2019-06-26T09:43:44+03:00
Общество

Кузбасский Агрофорум-2019 стартует 27 июня

Форум будет проходить в течение двух дней в селе Зарубино
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбасский Агрофорум-2019 стартует 27 июня.Кузбасский Агрофорум-2019 стартует 27 июня.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

27 и 28 июня в селе Зарубино Топкинского района Кемеровской области будет проходить кузбасский Агрофорум-2019.

Уже в четверг, 27 июня, в Кузбассе стартует Агрофорум, в котором примут участие производители сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, поставщики агрохимии и кормов, учебные и научные организации, разработчики программного обеспечения для АПК, представители районных сельхозуправлений, руководители сельхозпредприятий, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств.

В церемонии открытия будет участвовать губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В течение двух дней предприниматели и аграрии будут обсуждать тенденции развития аграрного сектора, малые формы хозяйствования на селе, примут участие в учебных семинарах, выставках сельскохозяйственной техники и товаров, ярмарке-выставке птиц. Кроме того, участники получат необходимые консультации.

Торжественное открытие Агрофорума состоится в 10.00 на стадионе села Зарубино (улица Центральная).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новокузнецке пропал 21-летний голубоглазый парень
Городские власти незаконно переселяли жителей Новокузнецка
В Междуреченске мужчина угрожал ножом администратору магазина
Умер известный новокузнецкий журналист и предприниматель Юрий Чурсин
Жители Новокузнецка могут обследовать здоровье в торговых центрах
На каких кузбасских пляжах можно купаться
Из-за 20 тысяч рублей инспектор Ростехнадзора в Кузбассе лишился должности и свободы
Причины схода оползня на разрезе «Кийзасский» станут известны к середине июля
Дорожники приводят в порядок тротуары Кемерова
Новокузнечанин без прав устроил ДТП с патрульным автомобилем
В Кузбасс поступило 35 новых автобусов
В День молодежи в Новокузнецке состоится рок-фестиваль
Житель Березовского убил возлюбленную за неправильный ответ на вопрос
Металлическая дверь упала на ребенка в кемеровском магазине
Кузбасские врачи будут наблюдать за пациентами через смартфоны
Перепутал бутылки: в Междуреченске ребенок отравился керосином
За неделю в Кузбассе три велосипедиста погибли при ДТП
Пропавшего в Кузбассе велосипедиста нашли погибшим
«КДВ ГРУПП» строит в Кузбассе крупнейшую макаронную фабрику
Легендарный оркестр устроил в Кемерове музыкальное шоу
Кемеровчанка обсчитывала покупателей в незаконно установленном киоске
Для проведения анализов в кузбасской больнице использовали просроченные реагенты
В Кузбассе разыскивают пожилого мужчину с бородавкой на щеке
Ипотечный портфель Россельхозбанка в Кузбассе достиг 2 миллиардов рублей
В Кузбассе коммунальщики помешали вору обогатиться
Сегодня в Кузбассе пройдут выпускные балы
Мэр Кемерова стал богаче