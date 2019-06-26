Кузбасский Агрофорум-2019 стартует 27 июня
27 и 28 июня в селе Зарубино Топкинского района Кемеровской области будет проходить кузбасский Агрофорум-2019.
Уже в четверг, 27 июня, в Кузбассе стартует Агрофорум, в котором примут участие производители сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, поставщики агрохимии и кормов, учебные и научные организации, разработчики программного обеспечения для АПК, представители районных сельхозуправлений, руководители сельхозпредприятий, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств.
В церемонии открытия будет участвовать губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В течение двух дней предприниматели и аграрии будут обсуждать тенденции развития аграрного сектора, малые формы хозяйствования на селе, примут участие в учебных семинарах, выставках сельскохозяйственной техники и товаров, ярмарке-выставке птиц. Кроме того, участники получат необходимые консультации.
Торжественное открытие Агрофорума состоится в 10.00 на стадионе села Зарубино (улица Центральная).
ИСТОЧНИК KP.RU