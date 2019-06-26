СЕГОДНЯ 07:43 2019-06-26T07:43:12+03:00

Ему не понравилось, что был закрыт главный вход

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В Междуреченске мужчина угрожал ножом администратору магазина. Ему не понравилось, что был закрыт главный вход в торговую точку.

Инцидент произошел днем на улице Интернациональной. Сотрудники магазина решили провести уборку фасада здания и попросили клиентов воспользоваться запасным выходом.

Одному из покупателей такое предложение не понравилось. Мужчина вступил в словесную перепалку с администратором, а после достал небольшой кухонный нож и стал угрожать женщине расправой. Персонал нажал тревожную кнопку. Когда злоумышленник узнал об этом, то быстро скрылся в ближайшем дворе.

Через две минуты к месту подъехал экипаж Росгвардии. Бойцы выяснили приметы подозреваемого и приступили к поискам. Вскоре мужчина был задержан.

-Им оказался ранее судимый за грабеж, незаконный оборот наркотиков и умышленное

причинение тяжкого вреда здоровью 43-летний местный житель, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области

Для дальнейшего разбирательства экипаж Росгвардии передал злоумышленника полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU