В Междуреченске мужчина угрожал ножом администратору магазина
В Междуреченске мужчина угрожал ножом администратору магазина. Ему не понравилось, что был закрыт главный вход в торговую точку.
Инцидент произошел днем на улице Интернациональной. Сотрудники магазина решили провести уборку фасада здания и попросили клиентов воспользоваться запасным выходом.
Одному из покупателей такое предложение не понравилось. Мужчина вступил в словесную перепалку с администратором, а после достал небольшой кухонный нож и стал угрожать женщине расправой. Персонал нажал тревожную кнопку. Когда злоумышленник узнал об этом, то быстро скрылся в ближайшем дворе.
Через две минуты к месту подъехал экипаж Росгвардии. Бойцы выяснили приметы подозреваемого и приступили к поискам. Вскоре мужчина был задержан.
-Им оказался ранее судимый за грабеж, незаконный оборот наркотиков и умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью 43-летний местный житель, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области
Для дальнейшего разбирательства экипаж Росгвардии передал злоумышленника полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU