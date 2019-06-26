2019-06-26T08:37:58+03:00
Происшествия

Городские власти незаконно переселяли жителей Новокузнецка

Возбуждено три уголовных дела
Екатерина РОМАНОВА
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Городские власти незаконно переселяли жителей НовокузнецкаГородские власти незаконно переселяли жителей НовокузнецкаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Новокузнецке прокуратура выявила несколько преступлений при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Как оказалось, на самом деле далеко не все из переселяемых действительно жили в аварийном жилье.

Для переселения людей из многоквартирных домов, в том числе признанных аварийными, муниципалитет приобрел в собственность жилые помещения. Как оказалось, не все переселенцы действительно проживали в аварийных домах и не нуждались в жилье.

С гражданами – а прокурору города удалось выявить три таких случая - заключались договоры социального найма жилья, а потом «новоселы» и вовсе заключали с администрацией города договоры о передаче жилых помещений в собственность. Квартиры выбывали из жилого фонда, и по данным прокуратуры, городу был причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей. Сейчас возбуждены и расследуются три уголовных дела о мошенничестве.

- Прокурор Новокузнецка внес главе города представление об устранении нарушений жилищного законодательства и о недопущении их впредь, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В том числе поставлен вопрос о соответствии занимаемой должности должностных лиц администрации города. Прокурорская проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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