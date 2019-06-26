В Новокузнецке пропал 21-летний голубоглазый парень
21-летний Федор Черкасов пропал в Новокузнецке. Молодого человека разыскивают с 22 июня.
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 21-летнего новокузнечанина Федора Черкасова. В последний раз молодого человека видели 22 июня, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.
В день исчезновения был одет в серую кофту с капюшоном, синие шорты и черные кроссовки.
Если вам известно местонахождение Федора Черкасова, сообщите об этом родным и близким, волонтерам «Лизы Алерт» или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU