2019-06-26T10:16:12+03:00
Происшествия

В Новокузнецке пропал 21-летний голубоглазый парень

О местонахождении Федора Черкасова ничего неизвестно с 22 июня
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке пропал 21-летний голубоглазый парень. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"В Новокузнецке пропал 21-летний голубоглазый парень. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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21-летний Федор Черкасов пропал в Новокузнецке. Молодого человека разыскивают с 22 июня.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 21-летнего новокузнечанина Федора Черкасова. В последний раз молодого человека видели 22 июня, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.

В день исчезновения был одет в серую кофту с капюшоном, синие шорты и черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение Федора Черкасова, сообщите об этом родным и близким, волонтерам «Лизы Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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